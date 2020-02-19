Мораес: Шахтар може пройти Бенфіку

Шахтар має шанс пройти Бенфіку в 1/16 Ліги Європи.

Про це розповів нападник гірників Жуніор Мораес.

"Ми багато вивчали Бенфіку і бачили всі її ігри. Це технічна команда, але наші тренери з Португалії, а тому дали нам багато інформації. Думаю, нас чекає матч без фаворита, але я сподіваюся, що ми пройдемо Бенфіку.

З початку підготовки в січні ми багато вивчали стиль гри Бенфіки. Це дуже сильний суперник, який має відмінні результати. Вони були прекрасні, поки не потрапили в невдалу серію з трьох останніх матчів. Але у Бенфіки небезпечна атака, а тому нас чекає цікава гра.

У всіх команд є свої сильні і слабкі сторони, і ми хочемо скористатися їх слабкими сторонами. Тренери дали нам багато ідей про те, якою має бути наша гра і що ми можемо зробити, щоб скористатися мінусами суперника", - розповів Мораес.