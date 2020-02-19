Олександрії заборонено реєструвати новачків – ЗМІ

Олександрію покарали за заборгованість

Олександрії заборонено реєструвати нових гравців через заборгованість, яка існує ще з часів колишнього керівництва клубу.

Про це повідомляє dynamomania.com.

При цьому розмір заборгованості не уточняється.

У зв'язку з забороною Олександрія не змогла заявити на другу частину сезону зимових новачків Артема Гордієнко, Богдана Мишенко і Романа Вантуха.

Наразі невідомо, коли підписані в січні футболісти дебютують в складі бронзового призера чемпіонату України, але це точно не відбудеться в найближчому матчі Прем'єр-ліги.

Керівництво клубу працює над розв'язання проблеми і планує до кінця періоду заявок все-таки зареєструвати нових гравців.

Нагадаємо, Олександрія поступилася Динамо Тбілісі у контрольному матчі.

Раніше, Шаран назвав мету Олександрії.