Олександрія поступилася Динамо Тбілісі у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 12 лютого, Олександрія в рамках навчально-тренувальних зборів в Туреччині провела спаринг із Динамо Тбілісі.
Матч завершився із мінімальною перемогою грузинського клубу – 1:0. Переможний гол був забитий наприкінці матчу.
Контрольний матч
12 лютого
Олександрія – Динамо Тбілісі 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 87 Ахвледіані
Олександрія: Паньків, Бабогло, Дубра, Шендрік (Мірошніченко, 46’), Лучкевич, Гречишкін, Задерака, Третьяков, Довгий, Грицук (Івахно,70’), Сітал
Раніше, Шаран назвав мету Олександрії.
Нагадаємо, Олександрія переграла Левські у контрольному матчі.