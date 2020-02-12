Олександрія поступилася Динамо Тбілісі у контрольному матчі

Олександрія пропустила гол вкінці матчу

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 лютого, Олександрія в рамках навчально-тренувальних зборів в Туреччині провела спаринг із Динамо Тбілісі.

Матч завершився із мінімальною перемогою грузинського клубу – 1:0. Переможний гол був забитий наприкінці матчу.

Контрольний матч

12 лютого

Олександрія – Динамо Тбілісі 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 87 Ахвледіані

Олександрія: Паньків, Бабогло, Дубра, Шендрік (Мірошніченко, 46’), Лучкевич, Гречишкін, Задерака, Третьяков, Довгий, Грицук (Івахно,70’), Сітал

Раніше, Шаран назвав мету Олександрії.

Нагадаємо, Олександрія переграла Левські у контрольному матчі.