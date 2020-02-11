Шаран назвав мету Олександрії

Олександрія буде намагатися потрапити у зону єврокубків.

Про це розповів головний тренер клубу Володимир Шаран.

"Перед тренувальним збором була зустріч з президентом клубу. Він заявив, що ми хочемо грати в Лізі Європи, бажано на груповому етапі. Але на перший план виходить завдання потрапити в єврокубкову зону.

Прекрасно розуміємо, що і Зоря, і Десна, і Динамо - це дуже серйозні суперники. Але будемо намагатися робити все можливе. Я бачу, що у хлопців мотивація є, стимул є, в цьому плані все в порядку.

Будемо налаштовуватися на кожен матч, а не тільки зустрічі в першій шістці. Перед шісткою ще є 4 важливих матчу у весняній частині чемпіонату. У Кубку хочеться дати бій Динамо", - розповів Шаран.