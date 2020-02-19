Голанд: Можу грати набагато краще

Нападник дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд може грати ще краще.

Про це розповів сам форвард.

"Я радий отримати приз найкращому гравцеві матчу, але відчуваю, що все ще можу грати набагато краще. Я повинен грати краще на цьому рівні, повинен наполегливо працювати, щоб удосконалюватися.

Результат досить небезпечний, оскільки у ПСЖ дуже сильна команда. У матчі-відповіді може статися що завгодно", - розповів Голанд.