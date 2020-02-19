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Голанд: Можу грати набагато краще

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Ерлінг Голанд прокоментував матч із ПСЖ
Голанд: Можу грати набагато краще
#Голанд, #Боруссія, #ПСЖ

Джерело - ua.tribuna.com.

Нападник дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд може грати ще краще.

Про це розповів сам форвард.

"Я радий отримати приз найкращому гравцеві матчу, але відчуваю, що все ще можу грати набагато краще. Я повинен грати краще на цьому рівні, повинен наполегливо працювати, щоб удосконалюватися.

Результат досить небезпечний, оскільки у ПСЖ дуже сильна команда. У матчі-відповіді може статися що завгодно", - розповів Голанд.

Нагадаємо, Голанд став першим в історії, хто в одному сезоні Ліги чемпіонів забивав за дві різні команди.

Раніше, нападник встановив унікальний рекорд Бундесліги.

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