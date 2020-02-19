Голанд: Можу грати набагато краще

Джерело - ua.tribuna.com.
Нападник дортмундської Боруссії Ерлінг Голанд може грати ще краще.
Про це розповів сам форвард.
"Я радий отримати приз найкращому гравцеві матчу, але відчуваю, що все ще можу грати набагато краще. Я повинен грати краще на цьому рівні, повинен наполегливо працювати, щоб удосконалюватися.
Результат досить небезпечний, оскільки у ПСЖ дуже сильна команда. У матчі-відповіді може статися що завгодно", - розповів Голанд.
Нагадаємо, Голанд став першим в історії, хто в одному сезоні Ліги чемпіонів забивав за дві різні команди.
Раніше, нападник встановив унікальний рекорд Бундесліги.