Боруссія викупила контракт Джана

Півзахисник не повернеться до Італії

Керівництво Боруссії повноцінно викупило півзахисника Емре Джана.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нещодавно Боруссія орендувала Джана, а у кінці сезону мала була повноцінно викупити півзахисника. Але вирішили зробити це нині.

Контракт з німецьким півзахисником набуде чинності 1 липня 2020 року. Сума переходу не повідомляється, але за даними ЗМІ вона склала близько 25 мільйонів.

Джан вже провів за джмелів 2 матчі, в яких забив 1 гол.

Нагадаємо, Боруссія Д розгромила Айнтрахт у 22 турі Бундесліги.