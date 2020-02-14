Вихованці футбольних шкіл зможуть відвідати матч Динамо – Ворскла

Матч Динамо зможуть відвідати діти

Динамо хоче реалізувати право на застосування норми регламенту УАФ по відвідуванню дітьми матчів без глядачів.

Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

Кияни вже направили офіційного листа УАФ в якому УАФ ставиться до відома про реалізацію нами права на застосування норми п. “Є” ст. 26 Регламенту УАФ з інфраструктури та безпеки стадіонів.

Тобто, вхід на матч 19-го туру УПЛ Динамо - Ворскла, який відбудеться у суботу, 22 лютого на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського, дозволений юним глядачам - вихованцям футбольних шкіл міста Києва, віком до 14 років, у супроводі батьків і педагогів.

Раніше, в УАФ підтвердили санкції щодо Динамо.