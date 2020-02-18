Ювентус хоче купити захисника Челсі

Палміері може перебратися до Турина

Джерело - Динамоманія.

Туринський Ювентус проявляє інтерес до лівого захисника Челсі Емерсона Палміері.

Про це повідомляє Calciomercato.

Італійський клуб має намір придбати футболіста в літнє трансферне вікно. У складі Ювентусу Емерсон може стати конкурентом основного лівого бека Алекса Сандро.

У нинішньому сезоні 25-річний Емерсон провів за Челсі 18 матчів у всіх турнірах і віддав одну результативну передачу. Його контракт з клубом діє до літа 2022 року.

Раніше, завдяки дублю Роналду Ювентус переграв Фіорентину.

Нагадаємо, Роналду відзначив свій рекорд в Instagram.