Ювентус хоче купити захисника Челсі

Джерело - Динамоманія.
Туринський Ювентус проявляє інтерес до лівого захисника Челсі Емерсона Палміері.
Про це повідомляє Calciomercato.
Італійський клуб має намір придбати футболіста в літнє трансферне вікно. У складі Ювентусу Емерсон може стати конкурентом основного лівого бека Алекса Сандро.
У нинішньому сезоні 25-річний Емерсон провів за Челсі 18 матчів у всіх турнірах і віддав одну результативну передачу. Його контракт з клубом діє до літа 2022 року.
Раніше, завдяки дублю Роналду Ювентус переграв Фіорентину.
Нагадаємо, Роналду відзначив свій рекорд в Instagram.