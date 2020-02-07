Клопп побив рекорд Гвардіоли

Клопп п'ятий раз у сезоні був визнаний найкращим тренером місяця

Найкращим тренером АПЛ за підсумками січня став наставник Ліверпуля Юрген Клопп..

Про це повідомляє АПЛ у Twitter.

5️⃣ wins in January to continue Liverpool's unbeaten run



🔴 Jurgen Klopp is the @BarclaysFooty Manager of the Month for January#PLAwards pic.twitter.com/NAQuMup4Mg — Premier League (@premierleague) February 7, 2020

У голосуванні він обійшов Хосепа Гвардіолу (Манчестер Сіті), Ральфа Хазенхюттля (Саутгемптон) і Найджела Пірсона (Вотфорд).

Варто зазначити, що для Клоппа це вже п'ята нагорода тренеру місяця в нинішньому розіграші Прем'єр-ліги. Таким чином, він побив рекорд Гвардіоли, який отримав приз чотири рази в сезоні-2017/2018.

Ліверпуль, набравши 73 очка у 25 турах, займає перше місце в турнірній таблиці Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, фани Ліверпуля вимагають підписати легендарного гравця клубу.