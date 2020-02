Клопп побив рекорд Гвардіоли

Найкращим тренером АПЛ за підсумками січня став наставник Ліверпуля Юрген Клопп..

Про це повідомляє АПЛ у Twitter.

5️⃣ wins in January to continue Liverpool's unbeaten run



🔴 Jurgen Klopp is the @BarclaysFooty Manager of the Month for January#PLAwards pic.twitter.com/NAQuMup4Mg