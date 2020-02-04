Фани Ліверпуля вимагають підписати легендарного гравця клубу

Фани хочуть побачити легенду чемпіоном АПЛ

Уболівальники Ліверпуля влаштували у соцмережах флешмоб із вимогою повернути легенду клубу Стівена Джеррарда, аби він став чемпіоном Англії

Про це повідомляє Give me Sport.

Фани в соціальних мережах масово звертаються до клубу з проханням укласти короткостроковий контракт із Стівеном Джеррардом, щоб той мав можливість провести необхідні 5 матчів та стати чемпіоном Англії.

Один з перших постів з таким зверненням вже набрав 25 тис уподобань.

Для перемоги в АПЛ мерсисайдцям залишається здобути шість перемог у 13 матчах.

Джеррард виступав за Ліверпуль з 1998 до 2015 року.

Нагадаємо, Джеррард визнаний найкращим тренером чемпіонату Шотландії у грудні.

Також, Джеррард продовжить контракт з Рейнджерс до 2024 року.