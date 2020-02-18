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Блохін: Даремно Хачеріді вважають нерозумним

Сьогодні 11:51 815 0
Олег Блохін прокоментував поведінку Євгена Хачеріді
Блохін: Даремно Хачеріді вважають нерозумним
#Блохін, #Хачеріді, #Динамо

Джерело - ТаТоТаке.

Екс-наставник Динамо Олег Блохін вказав на особливості характеру захисника Євгена Хачеріді.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Всі вважають Євгена нерозумним. Даремно. У Хачика дуже добре голова працює. Інша справа, що він трошки... навіть слово не можу підібрати.

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Йому кажуть: "Одягай щитки, штраф буде", а він не одягає і платить штраф. Гаразд, якщо раз-два не одягнув – він же постійно, і постійно платить. Інша людина вже сказала б: Мені вже набридло, одягну я ці щитки. Або дружина сказала: Скільки ти штрафу заплатив, я б уже щось купила на ці гроші. А він пояснював це тим, що забув", – відзначив Блохін.

Нагадаємо, Динамо повернулося до Києва.

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