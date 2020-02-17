Блохін: Ніколи не приносив своїм гравцям Золотий м'яч

Колишній головний тренер Динамо Олег Блохін не показував своїм підопічним запис свого гола у ворота Баварії в Суперкубку УЄФА-1975.

Про це він заявив в інтерв'ю ТаТоТаке.

"Не показував я своїм гравцям Баварію ніколи, не говорив я, ніколи не приносив Золотий м'яч. Досить вже говорити ці дурниці.

За останній час, коли я отримав Золотий м'яч, я його лише раз приніс дітям на турнір Блохіна. Це маячня, вони кажуть, що я, я. Що значить я?", - сказав Блохін.