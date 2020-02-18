Тухель: Неймар зможе зіграти проти Боруссії

Нападник ПСЖ Неймар зможе зіграти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд.

Про це розповів головний тренер паризького клубу Томас Тухель.

"Неймар вселяє впевненість і мотивує партнерів по команді. Він в порядку і готовий зіграти, якщо не травмується на тренуванні.

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Грати на стадіоні в Дортмунді - це щось особливе, але ми повинні бути психологічно підготовлені. У нас є можливість показати наше якість", - розповів Тухель.