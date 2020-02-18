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Тухель: Неймар зможе зіграти проти Боруссії

Сьогодні 08:47 169 0
Томас Тухель прокоментував готовність Неймара
Тухель: Неймар зможе зіграти проти Боруссії
#Тухель, #Неймар, #ПСЖ

Джерело - isport.ua.

Нападник ПСЖ Неймар зможе зіграти в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Боруссії Дортмунд.

Про це розповів головний тренер паризького клубу Томас Тухель.

"Неймар вселяє впевненість і мотивує партнерів по команді. Він в порядку і готовий зіграти, якщо не травмується на тренуванні.

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Грати на стадіоні в Дортмунді - це щось особливе, але ми повинні бути психологічно підготовлені. У нас є можливість показати наше якість", - розповів Тухель.

Нагадаємо, Барселона готова до нових переговорів щодо Неймара.

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