Джерело - Чемпіон.

18 лютого стартують матчі плей-оф Ліги чемпіонів. Перші зустрічі команд розтягнули на два тижні, щоб у вболівальників була можливість подивитися якомога більше ігор в прямій трансляції. За це УЄФА можна тільки подякувати, тому що кожна з пар цікава по-своєму.

Чинного чемпіона чекає непростий виїзд в гості до Атлетіко, втім, навіть там шанси на стороні Ліверпуля. Parimatch дає мерсисайдцям 43% на перемогу проти 29% в іспанців. Тут потрібно відзначити, що Ліверпуль відчуває себе дуже комфортно в чемпіонаті Англії. Команда набагато випереджає найближчого переслідувача і може собі дозволити зосередитися на єврокубках. Тоді як "Атлетіко" веде боротьбу за те, щоб завоювати путівку в Лігу чемпіонів на наступний сезон.

Не менш цікавою обіцяє бути битва Боруссії і ПСЖ. Аналітики Parimatch зараз дають 41% на те, що першу зустріч виграють французи, у німців 34% на перемогу. Швидше за все, в цьому матчі ПСЖ зможе допомогти Неймар, який недавно знову травмувався. Втім, навіть без Неймара у парижан є кому забивати. Чого тільки Мбаппе вартий.

Також на цьому тижні вперше у своїй історії зіграє у плей-оф Ліги чемпіонів Аталанта, що не пустила в 1/8 фіналу Шахтар. У італійців цілих 53% на перемогу над Валенсією від експертів Parimatch. Втім, іспанці більш досвідчені в плані єврокубків. Не варто забувати, що вони зайняли перше місце в групі з Челсі, Аяксом та Ліллем. Тоді як Аталанта перші три матчі групового етапу і зовсім програла.

Очолив в кінці минулого року Тоттенгем Жозе Моуріньо поки що не сильно вразив в чемпіонаті Англії. У Лізі чемпіонів від нього чекають явно більшого. Поки що шанси лондонців непогані (41% на перемогу проти 32% у Лейпцига). Але, це не така серйозна перевага, особливо якщо згадати, що Лейпциг в цьому сезоні став серйозним конкурентом Баварії в Бундеслізі.

Друга половина матчів плей-оф відбудуться 25-26 лютого. Там зіграють пари Челсі - Баварія, Наполі - Барселона, Ліон - Ювентус і Реал - Манчестер Сіті.