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Барселона готова до нових переговорів щодо Неймара

Сьогодні 10:41 142 0
Каталонці планують відновити спроби повернути бразильця
Барселона готова до нових переговорів щодо Неймара
#Барселона, #Неймар

Джерело - football.ua.

Керівництво Барселони має намір знову почати переговори з ПСЖ про трансфер нападника Неймара.

Про це повідомляє  El Confidencial.

Каталонський клуб вже зараз готує нову пропозицію, яке має найближчим часом прийти парижанам. 

Відзначається, що таким чином блаугранас хочуть задобрити форварда Ліонеля Мессі, у якого стався конфлікт зі спортивним директором Еріком Абідалем, так як аргентинець був би радий поверненню бразильця назад до команди.

Нагадаємо, Барселона узгодила трансфер нападника Реал Сосьєдада.

Також, Дембеле вибув на шість місяців.

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