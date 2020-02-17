 Блохін: Було важко, але після відходу з Динамо я не пив | Футбол | Champion.com.ua
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Блохін: Було важко, але після відходу з Динамо я не пив

Сьогодні 21:55 675 0
Тренер - про свій відхід з київської команди
Блохін: Було важко, але після відходу з Динамо я не пив
#Блохін, #Динамо

Джерело - Tribuna.com.

У фахівця Олега Блохіна та президента Динамо Ігоря Суркіса нормальні відносини.

Про це Блохін заявив в інтерв'ю ТаТоТаке.

"Я себе повів правильно [змусивши виплатити мені неустойку]. Протягом року після цього я взагалі ніде не виступав і нічого не говорив. А почитайте, що про мене говорили. Мене полоскали 3 місяці, а я мовчу і терплю це. Треба вести себе порядно. Можна було сісти за стіл і домовитися.

Зараз у нас із Суркісом нормальні відносини: тиснемо один одному руки, вітаємо один одного з Днем народження. А що тут такого? Людина, яка відвернеться - дурень. Що в тому, щоб потиснути руку і сказати здрастє? Він - нормальний президент.

Як я пережив цей період? Може, випивав? Ні ні. Я не бухаю, вибачте. Я не по цій справі: пиво горілкою не запивав. Я вино люблю. Було неприємно. Був такий момент, коли я подивився на себе в дзеркало і зрозумів, що все може закінчитися погано. Обличчя не було. Важко було, потихеньку відходив. Не хотілося працювати. Я не шкодую, що працював в Динамо. Я ризикнув, але не вийшло", - сказав Блохін.

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Нагадаємо, Динамо повернулося до Києва.

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