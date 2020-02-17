 Блохін: Мені у Динамо не вистачило часу | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Українська спортсменка виступала на чемпіонаті світу під прапором Угорщини
Сьогодні 15:15 2567
Челсі - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 26 туру АПЛ. LIVE
Сьогодні 21:12 853
Названо дату і місце проведення бою Ломаченко - Лопес
Сьогодні 18:25 2486
Шахтар Донецьк - Бенфіка: онлайн-трансляція матчу 1/16 Ліги Європи. LIVE
Сьогодні 16:48 6265
Ліга чемпіонів. Атлетіко Мадрид - Ліверпуль: онлайн-трансляція
Сьогодні 15:00 381
Ліга Європи. Шахтар Донецьк - Бенфіка Лісабон: онлайн-трансляція
Сьогодні 14:50 1470
ФБУ має більший бюджет за Союз біатлоністів Росії
Сьогодні 14:46 1019
У Полтаві та Кременчуці відбулися традиційні Тренування із зіркою
Сьогодні 12:19 247
Легендарну українську біатлоністку звинуватили у корупції
Сьогодні 11:38 2303
Рейтинг ATP: Стаховський піднявся на одну позицію
Сьогодні 10:15 7580
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:10 Футбол Маріуполь продовжив контракт з півзахисником 19
21:55 Футбол Блохін: Було важко, але після відходу з Динамо я не пив 643
21:45 Блог Промоутерська компанія TopRank яскравим роликом привітала Ломаченка з Днем народженням 128
21:40 Футбол Йовичевич оцінив перспективи кар'єри Луніна 493
21:27 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 230428
21:25 Біатлон Основа збірної України виступить на чемпіонаті Європи 370
21:12 Пряма трансляція Челсі - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу 26 туру АПЛ. LIVE 853
21:10 Футбол Жиру готовий перейти в один з клубів МЛС 131
21:06 Блог Тайсон №2. У Португалії розгорівся расистський скандал 371
20:55 Футбол Блохін: У Шевченка не було особливої ​​ігрової функції 1124
20:40 Гандбол Екс-наставник збірної Литви очолить Мотор 238 1
20:25 Футбол Екс-гравець Металурга може перейти до Ботафого 224
20:10 Футбол Карпати залишив бразильський нападник 378
19:55 Футбол Блохін про Мілевського: Пошукати до нього підхід? Там було без шансів 1124
19:40 Футбол Десна розгромила Вітебськ у контрольному матчі 311
19:24 Біатлон Підгрушна не буде виступати в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу 2937 2
19:10 Футбол Блохін: Мені у Динамо не вистачило часу 467
18:55 Футбол Львів віддав легіонера чемпіону Фінляндії 267
18:40 Футбол Клопп побив клубний рекорд Ліверпуля 632
18:25 Бокс Названо дату і місце проведення бою Ломаченко - Лопес 2486
18:10 Футбол Шахтар відправив Бутка у польський клуб 446
17:54 Футбол Барселоні дозволили підписати гравця поза межами трансферного вікна 314
17:38 Боротьба Збірна України завоювала 13 нагород на чемпіонаті Європи 466
17:20 Теніс Стаховський вказав термін, коли може завершити кар'єру 276
17:04 Футбол Динамо припиняє випуск клубного журналу 480

Блохін: Мені у Динамо не вистачило часу

Сьогодні 19:10 467 0
Фахівець вказав причину невдалого виступу Динамо за його тренерства
Блохін: Мені у Динамо не вистачило часу
#Блохін, #Динамо

Джерело - sport.ua.

Київське Динамо має бути першим, але спершу потрібно розчистити, тому не вистачило часу.

Про це фахівець Олег Блохін заявив в інтерв'ю ТаТоТаке.

"Угробив Динамо? Це говорять, що я угробив. Чому не вийшло - у мене не вистачило часу. Команда опускалася на 3-4-е місце? Команда не може постійно бути на одному рівні. Реал опускався? Опускався. Манчестер Юнайтед - опускався.

Друге. Скільки гравців ми купили? І це хороші гравці. І давайте порахуємо, за скільки їх потім продали. Клуб в плюсі. Як говорив Лобановський, від двох до трьох років потрібно на будівництво команди. Мені не вистачило часу. Я розумів, що Динамо має бути першим, але спершу потрібно розчистити, тому не вистачило часу.

Проблема з легіонерами? Так мені що, цілуватися з ними? Що стосується англійської мови, то нею мало хто говорив в команді. Ленс, може, Кранчар. Проблема не в цьому. Проблема в тому, що ти чіпаєш іноземця, то він потім сидить з менеджером у Суркіса", - сказав Блохін.

Раніше, Каргбо хоче грати за збірну Бельгії.

Нагадаємо, Динамо повернулося до Києва.

Коментарі ()