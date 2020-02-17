Блохін: Мені у Динамо не вистачило часу

Фахівець вказав причину невдалого виступу Динамо за його тренерства

Київське Динамо має бути першим, але спершу потрібно розчистити, тому не вистачило часу.

Про це фахівець Олег Блохін заявив в інтерв'ю ТаТоТаке.

"Угробив Динамо? Це говорять, що я угробив. Чому не вийшло - у мене не вистачило часу. Команда опускалася на 3-4-е місце? Команда не може постійно бути на одному рівні. Реал опускався? Опускався. Манчестер Юнайтед - опускався. Друге. Скільки гравців ми купили? І це хороші гравці. І давайте порахуємо, за скільки їх потім продали. Клуб в плюсі. Як говорив Лобановський, від двох до трьох років потрібно на будівництво команди. Мені не вистачило часу. Я розумів, що Динамо має бути першим, але спершу потрібно розчистити, тому не вистачило часу. Проблема з легіонерами? Так мені що, цілуватися з ними? Що стосується англійської мови, то нею мало хто говорив в команді. Ленс, може, Кранчар. Проблема не в цьому. Проблема в тому, що ти чіпаєш іноземця, то він потім сидить з менеджером у Суркіса", - сказав Блохін.

Раніше, Каргбо хоче грати за збірну Бельгії.

Нагадаємо, Динамо повернулося до Києва.