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Клопп побив клубний рекорд Ліверпуля

Сьогодні 18:40 464 0
З 250 матчів німецький фахівець виграв 153
Клопп побив клубний рекорд Ліверпуля
#Клопп, #Ліверпуль

Джерело - UA-футбол.

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп встановив клубний рекорд за підсумками перших 250 матчів на чолі команди.

Про це повідомляє Opta.

З 250 матчів німецький фахівець виграв 153. Таким чином, він перевершив попереднього рекордсмена мерсисайдців - Кенні Далгліша, якому вдалося перемогти в 152 матчах з перших 250. Трійку кращих замикає Рафаель Бенітес (142).

Нагадаємо, що Клопп очолив Ліверпуль восени 2015 року, змінивши звільненого Брендана Роджерса. Під керівництвом німецького фахівця команда в минулому сезоні виграла Лігу чемпіонів, після чого стала володарем Суперкубка УЄФА і переможцем клубного чемпіонату світу. У нинішній кампанії червоні виграли в англійській Прем'єр-лізі 25 матчів з 26 і займають перше місце в турнірній таблиці з відривом в 25 очок від другого рядка, при цьому у Манчестер Сіті ще одна гра в запасі.

Нагадаємо, Клопп побив рекорд Гвардіоли.

Також, фани Ліверпуля вимагають підписати легендарного гравця клубу.

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