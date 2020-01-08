Гравець Шахтаря хоче залишитися у Флуміненсе

Хавбек Шахтаря Веллінгтон Нем, який виступає у Флуміненсе на правах оренди, не хоче покидати бразильський клуб.

Про це розповів сам гравець.

"Чесно кажучи, не знаю. Зустрічаюся зі своїм менеджером щоб дізнатися, як йдуть справи, все може вирішиться 8 січня. Я поки в подорож, але мій менеджер зустрінеться з радою директорів, щоб вирішити це питання.

Люблю Флуміненсе. Всі знають, що я хочу і далі грати тут, але не знаю про бажання інших сторін. Можливо, мені доведеться відправитися в Україну, щоб вирішити деякі бюрократичні питання, якщо Флуміненсе не прийме умови.

Але я повернуся в Бразилію. Тут теж виникли деякі проблеми, які я повинен вирішити. Спочатку мені потрібно рішення Флуміненсе", - розповів Нем.