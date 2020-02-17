Динамо припиняє випуск клубного журналу

Київське Динамо припиняє випуск офіційного клубного журналу - сьогодні, 17-го лютого, вийшов у світ останній випуск.

Про це голова департаменту Динамо по роботі зі ЗМІ Микола Несенюк написав у Facebook.

"Сьогодні вийшло останнє 107-е число офіційного клубного журналу футбольного клубу "Динамо" (Київ). Історія журналу - це документальний літопис 18-ти років життя клубу та його уболівальників. Щиро дякую всім, хто в ці роки був разом із нами.

Особлива подяка Сергію Полховському, який придумав цей журнал, та Ігорю Суркісу, який зробив можливим його видання.

Ми зробили насправді добру справу!", - написав Несенюк.