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Корітіба цікавиться гравцем Шахтаря

Сьогодні 13:27 323 0
Веллінгтон Нем знову може повернутися у Бразилію
Корітіба цікавиться гравцем Шахтаря
#Нем, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Корітіба хоче орендувати хавбека Шахтаря Веллінгтона Нема, який останні півроку відіграв в Бразилії на правах оренди за Флуміненсе.

Про це повідомляє Gazeta do Povo.

Керівництво Корітіби хоче розділити з Шахтарем суму виплат Веллінгтону Нему по зарплаті, але такий варіант категорично не влаштовує український клуб. Водночас повідомляється, що бразильці не здатні платити всю зарплату гравцеві, оскільки її сума буде перевищувати фінансові обмеження.

Відзначимо, що Веллінгтон Нем провів зимові збори з Шахтарем в Туреччині, але вкрай рідко з'являвся на полі в спарингах команди.

Раніше повідомлялося, що Нем хотів залишитися у Флуміненсе.

Нагадаємо, Крузейро підписав екс-нападника Шахтаря.

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