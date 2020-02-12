Зінченко є одним з найбільш низькооплачуваних гравців Манчестер Сіті

Менше заробляє тільки 19-річний Фоден

Джерело - Sport Arena.

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко є одним з найбільш низькооплачуваних гравців клубу.

Про це повідомляє Spotrac.

Олександр Зінченко заробляє 20 тисяч фунтів на тиждень. Нижче українця в клубі отримує лише 19-річний півзахисник Філ Фоден. Зарплата воротаря Скотта Карсона при цьому не розголошується.

Конкурент Олександра по позиції лівого захисника Бенжамен Менді заробляє в 4,5 рази більше - 90 тисяч фунтів. А найбільш високооплачуваним футболістом Сіті є Кевін де Брейне - 350 тисяч фунтів на тиждень.

У поточному сезоні Олександр Зінченко провів 15 матчів, забивши 1 гол.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті стежить за ситуацією в Барселоні. Конфлікт аргентинця зі спортивним директором блаугранас Еріком Абідалем спровокував появу нових чуток про те, що Мессі може покинути рідний клуб уже цього літа.

Нагадаємо, Мессі поставив ультиматум Барселоні.