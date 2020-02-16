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Шахтар не відпустив нападника у клуб МЛС

Сьогодні 19:10 787 0
Нападник залишився в донецькому клубі
Шахтар не відпустив нападника у клуб МЛС
#Вакула, #Шахтар

Джерело - Sport Arena.

Донецький Шахтар відхилив пропозицію клубу МЛС про оренду нападника Владислава Вакули.

Про це повідомляє Sport Arena.

Раніше повідомлялося, що один з клубів МЛС зацікавлений в оренді Вакули на один сезон. Американський клуб також хотів включити в угоду опцію викупу гравця.

Взимку Шахтар повернув Вакулу з оренди в Маріуполі. Нападник провів з гірниками збори в Туреччині. Головний тренер Приазовці Олександр Бабич повідомив, що форвард залишився в розташуванні Шахтаря на другу частину сезону.

У першій частині сезону Вакула провів 17 матчів за Маріуполь у всіх турнірах, забивши три голи і зробивши один асист.

Нагадаємо, Маріуполь орендує півзахисника Шахтаря.

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