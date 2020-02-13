Клуб MLS хоче орендувати нападника Шахтаря

Вакула може відправитися до США

Донецький Шахтар може відправити 20-річного Владислава Вакулу до США в оренду до одного з клубів MLS.

Про це повідомляє football hub.

Гірникам зробили пропозицію оренди гравця. Його можуть орендувати на сезон (у MLS – з березня по жовтень). Також клуб зі США хоче мати опцію викупу контракту Вакули.

Владислав першу частину сезону провів в оренді у Маріуполі (19 матчів, 3 голи, 1 асист), але побував на зимових зборах із Шахтарем, з яким у нього контракт до кінця червня 2024 року.

Також Вакула є гравцем молодіжної збірної України.

Раніше, трансфер Бутка у Лех зірвався.

Нагадаємо, Маріуполь орендує півзахисника Шахтаря.