Маріуполь орендує півзахисника Шахтаря

Ігнатенко півроку проведе у Маріуполі

Півзахисник Шахтаря Данило Ігнатенко продовжить кар'єру у Маріуполі.

Про це повідомляє Футбол NEWS.

22-річний українець на правах оренди виступатиме за азовців мінімум до літа 2020 року. Контракт підпишуть найближчим часом.

Гравець вже взяв участь в товариському матчі маріупольського клубу проти Стріпфінга (3:2) на турецькому зборі.

31 січня Ігнатенко достроково повернувся в Шахтар з оренди в Ференцвароші. Футболіст грав за Ференцварош з літа 2019 року. У цьому сезоні в чемпіонаті Угорщини провів 13 матчів, забив 1 гол. На груповому етапі ЛЄ - 4 матчі.

У зимове трансферне вікно Маріуполь орендував у Шахтаря Данила Сагуткіна, Артема Дудика і Станіслава Біблика.