Пеле спростував інформацію про свою депресію

Джерело - BBC Sport.
Легендарний бразильський футболіст Пеле гідно переживає свої фізичні обмеження.
Про це він розповів BBC Sport.
"Я в порядку. Я як і раніше максимально достойно приймаю свої фізичні обмеження, але маю намір продовжувати гру. У мене бувають як хороші, так і погані дні. Це нормально для людини в моєму віці. Я нічого не боюся, я сповнений рішучості і впевнений в тому, що я роблю", - заявив бразилець.
Раніше повідомлялося, що Пеле не може самостійно ходити і знаходиться у депресії.
Раніше, гравець Шахтаря отримав травму у збірній Бразилії U-23.