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Пеле спростував інформацію про свою депресію

Сьогодні 10:44 45 0
Син легендарного бразильця заявляв, що Пеле не може самостійно ходити
Пеле спростував інформацію про свою депресію
#Пеле

Джерело - BBC Sport.

Легендарний бразильський футболіст Пеле гідно переживає свої фізичні обмеження.

Про це він розповів BBC Sport.

"Я в порядку. Я як і раніше максимально достойно приймаю свої фізичні обмеження, але маю намір продовжувати гру. У мене бувають як хороші, так і погані дні. Це нормально для людини в моєму віці. Я нічого не боюся, я сповнений рішучості і впевнений в тому, що я роблю", - заявив бразилець.

Раніше повідомлялося, що Пеле не може самостійно ходити і знаходиться у депресії.

Раніше, гравець Шахтаря отримав травму у збірній Бразилії U-23.

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