Пеле спростував інформацію про свою депресію

Легендарний бразильський футболіст Пеле гідно переживає свої фізичні обмеження.

Про це він розповів BBC Sport.

"Я в порядку. Я як і раніше максимально достойно приймаю свої фізичні обмеження, але маю намір продовжувати гру. У мене бувають як хороші, так і погані дні. Це нормально для людини в моєму віці. Я нічого не боюся, я сповнений рішучості і впевнений в тому, що я роблю", - заявив бразилець.