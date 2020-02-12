Пеле не може самостійно ходити і знаходиться у депресії

Подробиці стану легенди повідомив його син

Легендарний бразильський футболіст Пеле не хоче виходити з дому, бо не може зробити це без сторонньої допомоги.

Про це заявив його син Едіньо в інтерв'ю ВВС.

"Він дуже соромиться, став відлюдником. Уявіть: він король, завжди був такою значною фігурою, а сьогодні він не може нормально ходити. Він збентежений, не хоче виходити на вулицю, не хоче, щоб його помічали, взагалі не хоче виходити з дому. Зараз він досить слабкий. Йому замінили тазостегновий суглоб, але реабілітація не була ідеальною. Тому у нього є проблеми з рухливістю, що викликало щось на зразок депресії", - зазначив Едіньо.

У 2019 році триразовий чемпіон світу переніс операцію з видалення каменя із сечоводу, а також лікувався від сечової інфекції. У жовтні Пеле виповниться 80 років.

Раніше, гравець Шахтаря отримав травму у збірній Бразилії U-23.