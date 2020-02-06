Гравець Шахтаря отримав травму у збірній Бразилії U-23

Травмувався Додо і пропустить матч з Уругваєм

Правий фулбек Шахтаря Додо, який в даний час в складі збірної Бразилії U-23 веде боротьбу за путівку на Олімпійські ігри в Токіо, отримав травму, через що пропустить як мінімум найближчий матч команди проти Уругваю.

Додо, який розпочинав Передолімпійський турнір КОНМЕБОЛ на лаві запасних, вийшов в стартовому складі на останній матч бразильців проти Колумбії, але на 75-й хвилині був замінений.

Як стало відомо, у Додо проблеми з лівою щиколоткою, в результаті чого він навіть не тренувався з командою вчора і його присутність не планується в найближчій грі з уругвайцями.

Детальний характер травми, як і терміни відновлення, стануть відомі пізніше.

У нинішньому розіграші УПЛ на рахунку Додо 11 матчів і 1 забитий м'яч.

Раніше, Шахтар не зміг перемогти Сеннер'юск у контрольному матчі.

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