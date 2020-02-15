Український нападник Кайрату Адерінсола Есеола не збирається переходити в російські клуби, попри пропозиції від них.

Про це він нещодавно заявив.

"У мене контракт із Кайратом, але були і пропозиції з Європи. Хотілося б грати в Європі, прогресувати. З України пропозицій не було, з країн пострадянського простору - так. Не знаю, чи не завадив би я ЦСКА, Спартаку і Локомотиву, але в Росію я не збираюся", - сказав Есеола.