Джерело - Чемпіон.
Український нападник Кайрату Адерінсола Есеола не збирається переходити в російські клуби, попри пропозиції від них.
Про це він нещодавно заявив.
"У мене контракт із Кайратом, але були і пропозиції з Європи. Хотілося б грати в Європі, прогресувати. З України пропозицій не було, з країн пострадянського простору - так. Не знаю, чи не завадив би я ЦСКА, Спартаку і Локомотиву, але в Росію я не збираюся", - сказав Есеола.
Нагадаємо, Есеола підписав новий контракт з Кайратом.
Раніше Есеола став найкращим бомбардиром Прем'єр-ліги Казахстану .