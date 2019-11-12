Український нападник став найкращим бомбардиром чемпіонату Казахстану

Український нападник Кайрату Адерінсола Есеола став найкращим бомбардиром чемпіонату Казахстану.

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У Казахстані завершився розіграш місцевої Прем'єр-ліги, переможцем якої вшосте поспіль стала Астана. Український форвард Адерінсола Есеола разом з Кайратом зайняв 2-е місце, відставши лише на 1 очко від чемпіона. На рахунку 28-річного українця нігерійського походження 19 голів у 27 матчах, що дозволило йому стати найкращим бомбардиром турніру.

Есеола виступає в Казахстані з весни 2018 року, спочатку погравши за Акжайік, де провів 13 матчів і забив 8 голів, а потім перейшов у Кайрат, за який зіграв у 54 матчах і забив 33 голи.

В Україні нападник виступав за чернігівську Десну, Олександрію, київський Арсенал і Зірку з Кропивницького.

Нагадаємо, Зозуля визнаний найкращим гравцем Альбасете у жовтні.