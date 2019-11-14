Українець Есеола підписав новий контракт з Кайратом

Нападник у складі Кайрата виступатиме ще два сезони

Джерело - Sport Arena.

Український нападник Адерінсола Есеола підписав новий контракт з Кайратом.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Угода з 28-річним футболістом підписано ще на два сезони.

Есеола виступає в Казахстані з весни 2018 року, спочатку погравши за Акжайік (13 матчів, 8 голів), а потім перебравшись в Кайрат, за який в цілому зіграв 54 матчі і забив 33 голи.

У нинішньому сезоні українець разом з Кайратом зайняв 2-е місце, відставши лише на очко від чемпіона - Астани. При цьому клуб з Алма-Ати стає другим вп'яте поспіль. Сам Есеола став найкращим бомбардиром Прем'єр-ліги Казахстану - в його активі 19 голів в 27 матчах.

В Україні нападник виступав за Десну, Олександрію, київський Арсенал і Зірку.

Нагадаємо, Зозуля визнаний найкращим гравцем Альбасете у жовтні.