Комітети АПЛ вже обговорювали потенційні санкції для "містян"

Джерело - The Independent.

Англійська Прем'єр-ліга може застосувати санкції до Манчестер Сіті після рішення УЄФА виключити клуб з єврокубків за порушення фінансового фейр-плей (ФФП).

Про це повідомляє The Independent.

З Ман Сіті можуть зняти очки в Прем'єр-Лізі, оскільки серйозні порушення ФФП є порушення правил турніру всередині країни.

Комітети АПЛ вже обговорювали потенційні санкції для "містян", і зняття очок вважається досить імовірним.

Нагадаємо, Манчестер Сіті, виключили з єврокубків на два сезони і зобов'язали виплатити 30 мільйонів євро штрафу.

Клуб має намір оскаржити рішення в CAS.