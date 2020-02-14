Манчестер Сіті оскаржить дискваліфікацію із Ліги чемпіонів у Арбітражному суді

Манчестер Сіті оскаржить дворічну дискваліфікацію у турнірах під егідою УЄФА в спортивному арбітражному суді.

Про це повідомляє прес-служба англійського клубу.

"Манчестер Сіті розчарований, але не здивований сьогоднішньою заявою Судової палати УЄФА. Клуб завжди відчував гостру необхідність в пошуку незалежного органу і процесу, щоб неупереджено розглянути всеосяжний масив неспростовних доказів на підтримку своєї позиції.

У грудні 2018 року головний слідчий УЄФА публічно оголосив підсумки і санкції, які він мав намір застосувати до "Манчестер Сіті", ще до початку розслідування. Наступний помилковий процес з боку УЄФА означав, що не було ніяких сумнівів в кінцевому результаті. Клуб офіційно подав скаргу в дисциплінарний орган УЄФА, яка була підтверджена рішенням CAS.

Простіше кажучи, це справа, порушена УЄФА, що розслідується УЄФА і визнається УЄФА. Після того як цей упереджений процес завершений, клуб якомога швидше буде домагатися неупередженого рішення і, отже, в першій інстанції при першій же можливості почне розгляд справи в Спортивному арбітражному суді", - йдеться в заяві клубу.