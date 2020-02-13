Батько Караваєва: Перехід Саші до Динамо відбувся з подачі Суркіса

Перехід Олександра Караваєва з луганської Зорі до київського Динамо влаштував обидва клуби.

Про це батько футболіста заявив в інтерв'ю Футбол 24.

"Син нам лише подзвонив і запитав: Як ви думаєте, варто?. Варто, - кажу. А чому? - Тому що клас команди вищий, буде і Ліга чемпіонів, і Ліга Європи. Динамо - це бренд із багатою історією. І найголовніше: ти, мабуть, єдиний випускник Шахтаря, який переходить у Динамо.

Там же були свої умови. Сашко покидав правий фланг Зорі. А Тимчик, який заступав на вакантну позицію, належав Динамо. Тобто, коли ці команди зустрінуться в очному поєдинку, правий фланг Зорі виявиться повністю голим. Тож однією з умов переходу сина у Динамо стала домовленість, що Тимчик матиме право виступати проти клубу, якому належить.

Вважаю, що всі ці заборони для орендованих футболістів негативно впливають на наш футбол. Ось, наприклад, грають Шахтар і Маріуполь. Все зрозуміло, так? Маріуполь не спроможний показати свою реальну силу. А ось у цьому випадку прийняли неординарне рішення. Маю велику повагу та вдячність до Ігоря Суркіса. Думаю, що саме з його подачі перехід Сашка в Динамо влаштував обидва клуби", - зазначив Караваєв-старший.