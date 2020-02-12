Динамо поступилося казахстанському Тоболу у контрольному матчі

Динамо програло четвертій команді Казахстану

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 лютого, Динамо зіграло товариський матч із клубом Тобол з Казахстану.

Спаринг завершився із рахунко 4:2 на користь казахстансько клубу.

Кияни відкрили рахунок вже на 12-й хвилини гри, коли відзначився Фран Соль. Згодом Мікель Дуелунд подвоїв перевагу Динамо.

Суперники відзначились у воротах киян наприкінці першого тайму, а у другій половині гри забили ще три гола у ворота Динамо.

Контрольний матч

12 лютого

Динамо – Тобол 2:4 (2:1)

Голи: 1:0 – 12 Соль, 2:0 – 39 Дуелунд, 2:1 – 44 Нургалієв, 2:2 – 47 Мужіков, 2:3 – 58 Андрюшкевічюс, 2:4 – 73 Тиресбек

Нагадаємо, Динамо не змогло перемогти БАТЕ у контрольному матчі.

Раніше, Динамо підписало екс-нападника російського клубу.