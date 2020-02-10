Маріуполь обіграв Чорноморець у товариському матчі

Джерело - Чемпіон.
Маріуполь провів на зборах у Туреччині спаринг із Чорноморцем.
Маріуполь завдяки голам Сергія Чоботенко та Сергія Горбунова здобув мінімальноу перемогу у комнади Першої ліги. За одеситів голом відзначився Денис Норенков.
Контрольний матч
10 лютого
Маріуполь – Чорноморець 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 24 Чоботенко, 1:1 – 76 Норенков, 2:1 - 84 Горбунов
Маріуполь: Гальчук, Тищенко, Яворський, Чоботенко, Горбунов, Чех (Танковскій 70), Федорчук, Полегенько (Кирюханцев 80), Мишнєв, Топалов, Кулаков (Фомін 70)
Раніше, Маріуполь зіграв внічию зі Львовом у контрольному матчі.