Маріуполь обіграв Чорноморець у товариському матчі

Маріуполь здобув перемогу на турецькому зборі

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь провів на зборах у Туреччині спаринг із Чорноморцем.

Маріуполь завдяки голам Сергія Чоботенко та Сергія Горбунова здобув мінімальноу перемогу у комнади Першої ліги. За одеситів голом відзначився Денис Норенков.

Контрольний матч

10 лютого

Маріуполь – Чорноморець 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 24 Чоботенко, 1:1 – 76 Норенков, 2:1 - 84 Горбунов

Маріуполь: Гальчук, Тищенко, Яворський, Чоботенко, Горбунов, Чех (Танковскій 70), Федорчук, Полегенько (Кирюханцев 80), Мишнєв, Топалов, Кулаков (Фомін 70)

Раніше, Маріуполь зіграв внічию зі Львовом у контрольному матчі.