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Маріуполь забив 9 голів у ворота Валмієри у контрольному матчі

Сьогодні 11:51 134 0
Топалов оформив хет-трик
Маріуполь забив 9 голів у ворота Валмієри у контрольному матчі
#Маріуполь, #Валмієра

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 лютого, Маріуполь на навчально-тренувальному зборі у Туреччині зустрічався з Валмієрою (Латвія).

Маріупольська команда розгромила суперника, забивши аж 9 голів.

Контрольний матч
13 лютого

Маріуполь - Валмієра 9:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 24 Чурко, 2:0 – 30 Федорчук (пен), 3:0 – 50 Топалов, 4:0 – 65 Біблик, 5:0 – 76 Біблик, 6:0 – 79 Полегенько, 7:0 – 82 Топалов, 8:0 – 84 Мішньов, 9:0 – 87 Топалов

Раніше, Маріуполь зіграв внічию зі Львовом у контрольному матчі.

Нагадаємо, Маріуполь вирвав перемогу у Стріпфінга.

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