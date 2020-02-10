Джерело - Чемпіон.
Маріуполь зіграв внічию зі Львовом у контрольному матчі
Сьогодні, 10 лютого, у Туреччині на навчально-тренувальному зборі Маріуполь зустрічався з ФК Львів.
Наприкінці першого тайму Ренан ударом зі штрафного відкрив рахунок. На шістдесятій хвилині Путря заробив пенальті, яке реалізував Чурко.
Контрольний матч
10 лютого
Маріуполь - Львів 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 44 Ренан, 1:1 - 60 Чурко (пен)
Раніше, Маріуполь вирвав перемогу у Стріпфінга.
Нагадаємо, Маріуполь орендує півзахисника Шахтаря.