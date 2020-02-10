На гол Ренан відповів Чурко

Джерело - Чемпіон.

Маріуполь зіграв внічию зі Львовом у контрольному матчі

Сьогодні, 10 лютого, у Туреччині на навчально-тренувальному зборі Маріуполь зустрічався з ФК Львів.

Наприкінці першого тайму Ренан ударом зі штрафного відкрив рахунок. На шістдесятій хвилині Путря заробив пенальті, яке реалізував Чурко.

Контрольний матч

10 лютого

Маріуполь - Львів 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 44 Ренан, 1:1 - 60 Чурко (пен)

Раніше, Маріуполь вирвав перемогу у Стріпфінга.

Нагадаємо, Маріуполь орендує півзахисника Шахтаря.