Циганик: Михайличенко має карт-бланш у Динамо

Головний тренер київського Динамо Олексій Михайличенко має головним завданням потрапляння команди до Ліги чемпіонів.

Про це журналіст Ігор Циганик заявив в ефірі Циганик Live.

"Чи є можливість того, що Михайличенко звільнять в разі поразки в Кубку України і невиразної гри в чемпіонаті? Наскільки мені відомо, Михайличенко має карт-бланш до Ліги чемпіонів.

Його найголовніше завдання - спробувати пробитися в Лігу чемпіонів, адже клубу потрібні гроші, а потрапляння або непотрапляння в Лігу чемпіонів - це різні фінансові можливості. Тому Михайличенко повинен зайняти друге місце, зіграти в фіналі Кубка і спробувати його виграти, а також вийти в Лігу чемпіонів.

І тоді можна буде вважати, що цей рік він відпрацював чудово. А от якщо не вийде це зробити, то далі вже будуть питання, наскільки якісно грала команда, і які суперники у неї були. У тій же кваліфікації Ліги чемпіонів можна потрапити на такого суперника, як свого часу дістався команді Хацкевича в особі Аякса. Так буває.

Але однозначно, що якщо Михайличенко займе друге місце в турнірній таблиці, то йому дадуть зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів, щоб все ж спробувати пройти в наступний раунд і зіграти в групі. Це саме головне завдання Михайличенко на це літо", - зазначив Циганик.