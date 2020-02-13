Гвардіола заявив, що Манчестер Сіті може його звільнити

На думку наставника, це відбудеться, якщо не пройдуть «Реал» в ЛЧ

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола хоче виграти Лігу чемпіонів.

Про це він заявив в інтерв'ю Sky Sports.

"Я хочу виграти Лігу чемпіонів. Я мрію про це і з нетерпінням чекаю підготовки до гри з Реалом протягом наступних двох тижнів. Цей процес і ці два тижні будуть найщасливішими в моїй роботі. Якщо ми не переможемо, спортивний директор може сказати: Це погано, ми хочемо виграти Лігу чемпіонів, я вас звільню", - зазначив Гвардіола.

Перша гра між Реалом і Манчестер Сіті в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудеться 26 лютого. Зустріч у відповідь запланована на 17-е березня.

Раніше, Зінченко є одним з найбільш низькооплачуваних гравців Манчестер Сіті.

Нагадаємо, гравці Манчестер Сіті незадоволені роботою Гвардіоли.