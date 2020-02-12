Гравці Динамо отримують мізерні зарплати, якщо вірити клубу

Джерело - Економічна правда.

Гравці київського Динамо продовжують отримувати неймовірно низьку офіційну зарплату.

Про це свідчить зарплатна відомість футбольного клубу за грудень 2019 року.

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Зокрема легіонер Динамо і гравець збірної Словенії Беньямін Вербич отримує офіційну зарплату в майже 15 тисяч гривень. При цьому, жоден легіонер столичного клубу станом на грудень 2019 не мав офіційної зарплати вище 20 тисяч гривень.

Головний тренер киян Олексій Михайличенко отримує трохи більше 15 тисяч гривень на місяць.

Згідно з відомістю, найбільшу офіційну заралату серед гравців отримує капітан команди Сергій Сидорчук (трохи більше 21 тисячі гривень).

Як стверджують джерела, всі основні виплати по "чорним" зарплатам проходять через дві офшорні компанії - Newport Managmet і Динамо Київ Кіпр ЛТД".

Але за інформацією джерел, розмір "чорної" зарплати в провідних українських футболістів Динамо складає 50-60 тисяч доларів на місяць.