ПСЖ розгромив Діжон у чвертьфіналі Кубка Франції

ПСЖ пробився у півфінал Кубка Франції

Джерело - Чемпіон.

У чвертьфіналі Кубка Франції Діжон приймав ПСЖ.

Гості не стали відкладати питання про переможця матчу і взялися за справу з перших хвилин. У підсумку фінальний свисток арбітра матчу зафіксував принизливе для Діжона поразку - 1:6.

Кубок Франції

1/4 фіналу

Діжон – ПСЖ 1:6 (1:2)

Голи: 0:1 – 1 Лотоа (автогол), 1:1 – 13 Шер, 1:2 – 44 Мбаппе, 1:3 – 50 Сілва, 1:4 – 55 Сарабія, 1:5 – 86 Кулібалі (автогол), 1:6 – 90+1 Сарабія

Нагадаємо, Неймара звинувачують у спонсоруванні мережі VIP-проституції.

Раніше, захисник Ліона у матчі проти ПСЖ забив гарматний гол у свої ворота.