Джерело - Чемпіон.

В поєдинку 24-го туру чемпіонату Франції між ПСЖ і Ліоном стався курйозний автогол.

На 47-й хвилині парижани організували атаку, в якій півзахисник господарів Юліан Дракслер віддавав передачу в центр штрафної суперника, де йому вирішив "підіграти" захисник Ліона Фернандо Марсал. Бразилець намагався перехопити пас, але в підсумку в падінні завдав гарматного удару під поперечину власних воріт.

Матч завершився перемогою ПСЖ з рахунком 4:2.

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