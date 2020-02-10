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Неймара звинувачують у спонсоруванні мережі VIP-проституції

Сьогодні 15:38 652 0
Юристи Неймара поки нічого не знають про можливу справу проти бразильця
Неймара звинувачують у спонсоруванні мережі VIP-проституції
#Неймар

Джерело - iSport.ua.

Бразильська модель Наджі Тріндаде, яка звинувачувала Неймара у зґвалтуванні в минулому році, буде готувати новий судовий позов проти бразильського нападника ПСЖ.

Про це повідомляє UOL Esporte.

Адвокат моделі Косми дос Сантос буде працювати над новим юридичним обвинуваченням проти Неймара. Воно буде полягати в можливий злочин, пов'язаний з організацією мережі VIP-проституції, через яку жінок доставляють для сексуальної експлуатації з Бразилії до Франції. На чому будуються докази участі Неймара в злочині - не повідомляється. 

Юристи Неймара на питання про це нове обвинувачення відповіли, що в даний час у них немає юридичних повідомлень про передбачувані позови.

Нагадаємо, винуватиця секс-скандалу за участі Неймара втратила докази.

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