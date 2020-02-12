Динамо – Тобол 2:4. Огляд матчу

Огляд матчу Динамо – Тобол

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 12 лютого, Динамо у контрольному матчі поступилося клубу Тобол з Казахстану.

Контрольний матч

12 лютого

Динамо – Тобол 2:4 (2:1)

Голи: 1:0 – 12 Соль, 2:0 – 39 Дуелунд, 2:1 – 44 Нургалієв, 2:2 – 47 Мужиков, 2:3 – 58 Муртазаєв, 2:4 – 73 Аветісян

Динамо: Кучерук (Бущан, 46), Піварич (к), Сирота, Романчук, Кузик (Караваєв, 69), Андрієвський, Дуелунд (Шапаренко, 46), де Пена, Кадірі, Сухоручко (Сидорчук, 71), Соль.

Нагадаємо, Динамо не змогло перемогти БАТЕ у контрольному матчі.

Раніше, Динамо підписало екс-нападника російського клубу.