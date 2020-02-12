Максимов: Приємно, що тепер VAR є в Україні

Юрій Максимов прокоментував впровадження VAR

Головний тренер Ворскли Юрій Максимов позитивно ставиться до впровадження системи відеодопомоги арбітрам в УПЛ.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Виключно позитивно ставлюся. Пара хвилин, а іноді і менше хвилини, нічого не вирішують, а справедливість восторжествує. Це правильно. Приємно, що це тепер є в Україні.

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Суддя може не побачити моменти в гущі подій, прийме рішення. А люди переглянуть - це дуже добре. Це допоможе виправляти помилки арбітрів - впевнений на 200%", - відзначив Максимов.

Нагадаємо, в УАФ назвали матчі, в яких буде застосована система VAR.