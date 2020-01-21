VAR - технологія майбутнього?

Джерело - Чемпіон.

VAR - це технологія відеоповторів у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати остаточне рішення. Всім відомо, що на великих турнірах, зокрема у тенісі, використовується схожий комплекс Hawk-Eye, який допомагає судді не припуститися помилки в тій чи іншій ситуації. Тоді питання, чому б не зробити футбол більш справедливим та чистим?

Як повідомляє портал Tipleader.com, перше впровадження системи відеоповторів на Чемпіонаті Світу 2018 року в Росії стало революційним. За статистикою після впровадження технології правильність прийняття рішень арбітрів збільшилася з 95,73 до 99,32%.

За правилами головний арбітр зустрічі може вдатися до допомоги ВАР, якщо:

• атакуюча команда могла порушити правила в момент взяття воріт

• є сумніви в призначенні пенальті

• він хоче оцінити правильність видалення гравця з поля

• він помилково показав жовту картку або видалив гравця з поля.

Темна сторона "VAR"

У цій технології є як позитивні сторони, так і недоліки.

До основних мінусів системи можна віднести наступні моменти:

• Якщо часто вдаватися до ВАР під час гри, то втрачається сам її зміст. До того ж, якщо арбітр буде часто вдаватися до системи відеопомощніка, може збитися психологічної настрій однієї з команд, що відіб'ється не тільки на грі, а й на результаті у цілому.

• Схожі епізоди трактуються арбітрами по різному. Так, вже було достатньо випадків, коли один суддя призначав пенальті за потрапляння м'яча у руку, а інший вважав, що це сталося випадково. Одним словом, людський фактор ніхто не відміняв.

• Футбол втрачає свою видовищність. Наприклад, якщо суддя постійно сумнівається в своїх рішеннях, він буде вдаватися до допомоги відеоассістента. А хіба затятим вболівальникам або звичайним фанатам сподобається спостерігати за тим, як суддя "висить" на моніторі?

• Не варто забувати, що після впровадження ВАР футболіст після взяття воріт святкує гол двічі: перший раз при взятті воріт, а другий після того, як арбітр подивиться відеоповтор. Були випадки, коли арбітр відміняв взяття воріт за фол в атаці або офсайд.

VAR - молода технологія, яка має всі передумови стати невід'ємною частиною світового футболу. Однак, ще є окремі моменти, які варто доопрацювати.

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