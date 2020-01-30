В УАФ назвали матчі, в яких буде застосована система VAR

Джерело - УАФ.
Комітет арбітрів Української асоціації футболу опублікував прес-реліз щодо розкладу матчів із застосуванням системи VAR.
Про це повідомляє прес-служба УАФ.
Вперше систему VAR використають на матчі 19-го туру Динамо – Ворскла.
Актуально: VAR - технологія майбутнього?
Календар матчів чемпіонату УПЛ та Кубку України, на яких буде застосовуватися система VAR
19 тур УПЛ
Динамо - Ворскла
Шахтар – Десна
20 тур УПЛ
Дніпро-1 - Динамо
Зоря - Олімпік
21 тур УПЛ
Динамо - Колос
Шахтар - Дніпро-1
22 тур УПЛ
Олександрія - Динамо
Дніпро-1 - Маріуполь
1/4 фіналу Кубку України
Динамо - Олександрія
Десна – Ворскла
Нагадаємо, ФІФА може змінити правила фіксації офсайду.