Клопп може повернутися у Бундеслігу

Юрген Клопп може покинути Ліверпуль

У контракті головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа є цікавий пункт.

Про це повідомляє The Independent.

У контракті німецького спеціаліста прописано пункт, згідно з яким Клопп може розірвати контракт і залишити Ліверпуль без виплати компенсації заради клубу з німецької Бундесліги.

Клопп очолює Ліверпуль з осені 2015 року, і в 2019 році виграв з клубом Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, Клопп побив рекорд Гвардіоли.

Також, фани Ліверпуля вимагають підписати легендарного гравця клубу.