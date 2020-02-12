Клопп може повернутися у Бундеслігу

Джерело - sport.ua.
У контракті головного тренера Ліверпуля Юргена Клоппа є цікавий пункт.
Про це повідомляє The Independent.
У контракті німецького спеціаліста прописано пункт, згідно з яким Клопп може розірвати контракт і залишити Ліверпуль без виплати компенсації заради клубу з німецької Бундесліги.
Клопп очолює Ліверпуль з осені 2015 року, і в 2019 році виграв з клубом Лігу чемпіонів.
Нагадаємо, Клопп побив рекорд Гвардіоли.
Також, фани Ліверпуля вимагають підписати легендарного гравця клубу.