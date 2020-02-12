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Захисник Динамо став найкращим молодим футболістом України

Сьогодні 15:25 625 0
Миколенко вдруге поспіль став найкращим
Захисник Динамо став найкращим молодим футболістом України
#Миколенко, #Динамо

Джерело - goldtalant.com.ua.

Захисник київського  Динамо Віталій Миколенко став найкращим футболістом України 2019 року у віковій категорії U-21.

Про це повідомляє goldtalant.com.ua.

Так беззастережно вирішили колективною думкою майже 150 експертів проекту Золотий Талант. Конкурентів у нього, за великим рахунком, не виявилося.

Захисник Динамо набрав з бонусами 355 балів, а його одноклубник Богдан Лєднєв, який грав на правах оренди за Зорю і посів друге місце за підсумками опитування, - 192.

А ось третє місце дісталося одному з героїв чемпіонату світу - Денису Попову, який також представляє Динамо.

Нагадаємо, Динамо не змогло перемогти БАТЕ у контрольному матчі. Олексій Михайличенко залишився задоволеним проведеним спарингом з білоруським клубом.

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